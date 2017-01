Gut ein halbes Jahr nach den beiden Strafprozessen zu dem Brandanschlag auf ein geplantes Asylbewerberheim im Oktober 2015 in Dresden steht heute eine mutmaßliche Komplizin der verurteilten Täter vor dem Landgericht. Die 23-Jährige ist wegen Beihilfe zur Brandstiftung angeklagt. Sie soll am 5. Oktober 2015 per SMS vor der Polizei gewarnt und geraten haben, die Attacke auf die Schule im Plattenbauviertel Prohlis um einen Tag zu verschieben.