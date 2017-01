Die Sachsen müssen sich auf einen spiegelglatten Start in den Tag einstellen. In Nacht hat es bei leichtem Frost kräftig geschneit. Auf zahlreichen Straßen kommt es zu Behinderungen, vielerorts sind Lastwagen liegengeblieben. Auf der A14 kamen zwei Lastwagen bei Grimma von der Fahrbahn ab und rutschten in den Straßengraben. Die beiden Fahrer wurden verletzt. Auf der A4 fuhr ein Pkw zwischen Nossen und Wilsdruff auf einen Autotransporter auf, der unbeleuchtet auf der Fahrbahn stand. Ein nachfolgender Bus streifte beim Ausweichen beide Fahrzeuge, verletzt wurde niemand. Auf der A4 in Ostsachsen blockierten liegengebliebene Lastwagen stundenlang den Burkauer Berg und damit die Fahrbahn in Richtung Dresden.

Am Burkauer Berg auf der A4 haben Lastwagen alle Fahrspuren in Richtung Dresden blockiert. Bildrechte: MDR/Rocci Klein