Bei den sächsischen Verwaltungsgerichten sind im vergangenen Jahr 6.369 Klagen von Asylbewerbern gegen die Ablehnung ihrer Anträge eingegangen. Laut Justizminister Sebastian Gemkow ist dies mit Abstand die höchste Zahl seit Jahren. Der Präsident des Sächsischen Oberverwaltungsgerichts, Erich Künzler, sagte, das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge habe in der zweiten Jahreshälfte verstärkt über Asylanträge entschieden. "Das kommt nun bei den Verwaltungsgerichten an", so Künzer.