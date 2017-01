Auf dieser Seite:

07:01 Uhr | Ministerin will Gewalt an Schulen nicht hinnehmen

Sachsens Kultusministerin Brunhild Kurth will konsequent gegen Gewalt an Schulen vorgehen. Die CDU-Politikerin sagte, die Hemmschwellen von Jugendlichen würden sinken, die Form von Gewalt sich ändern. So spiele Cyber-Mobbing heute eine größere Rolle. Kurth will mit intensiver Präventionsarbeit Konflikte gar nicht erst entstehen lassen. Dabei seien auch die Eltern gefordert. 2015 waren laut Ministerium landesweit 69 Lehrer Opfer von Körperverletzungen oder Bedrohungen. Während diese Zahl seit Jahren nahezu gleich bleibt, nahm die Zahl von Straftaten wie Diebstähle, Sachbeschädigungen und Körperverletzungen in Bildungseinrichtungen generell im vergangenen Schuljahr zu.

06:34 Uhr | Vom Weihnachtsbaum zur Parkbank

Am Chemnitzer Rathaus wird heute der Weihnachtsbaum gefällt. Mitarbeiter des Grünflächenamts rücken ab Mittag der Fichte mit einer Kettensäge zu Leibe. Der Baum wird aber nicht einfach entsorgt: Das Grün erhält der Tierpark Chemnitz zur Gestaltung der Gehege, der Stamm wird eingelagert und später für Reparaturen an Bänken oder Spielplätzen genutzt. Chemnitz hatte im vergangenen Jahr mit 27 Metern den höchsten Weihnachtsbaum in Mitteldeutschland.

06:10 Uhr | Großputz in der Dresdner Frauenkirche

Dresdens berühmtestes Gotteshaus bleibt ab heute fünf Tage geschlossen: In der Frauenkirche steht die alljährliche Putzaktion an. Handwerker befreien bemalte Oberflächen und Ornamente von Staub, prüfen Türen, beseitigen Schäden am Gestühl und reinigen die Sitzpolster. Dank eines speziellen, auf Schienen fahrbaren Gerüstes werden zum ersten Mal auch die sonst nicht erreichbaren kleinen Kuppelgauben gewartet. Die Aktion kostet rund 40.000 Euro. Ab Sonnabend dürfen Besucher wieder in die Kirche und auf die Kuppelaussicht. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

05:55 Uhr | Prozess wegen Kindesmisshandlung

Vor dem Landgericht Leipzig muss sich ab heute ein Mann aus Grimma wegen Misshandlung seiner kleinen Tochter verantworten. Die Anklage wirft dem 26-Jährigen vor, im vergangenen März dem damals einen Monat alten Säugling zwei Rippen gebrochen zu haben. Zudem soll er das Mädchen einige Tage später so stark geschüttelt haben, dass es einen Schädelbruch erlitt. Anschließend brachte er das Kind aber selbst zum Arzt, so dass es überlebte.