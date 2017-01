Bei einem Frontalzusammenstoß mit einem Rindertransporter ist ein Autofahrer in Härtensdorf bei Zwickau tödlich verunglückt. Die Polizei teilte mit, der 54-Jährige sei am späten Montagabend aus bisher ungeklärter Ursache in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn geraten und dort mit dem Lastwagen zusammengestoßen. Der Viehtransporter kippte seitlich von der Straße, der 62 Jahre alte Fahrer blieb unverletzt. Die Bergungsarbeiten dauerten an, da die Rinder zunächst nicht aus dem Auflieger geborgen werden konnten. Erst am Morgen stand ein Ersatztransporter zur Verfügung. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 50.000 Euro.

Der Pkw wurde bei dem Unfall völlig zertrümmert, der Viehtransporter rutschte in den Straßengraben und drohte umzukippen. Bildrechte: MDR/Daniel Unger