05:35 Uhr | Dynamo-Kicker Wachs auf Weg der Besserung

Nachdem er kurz vor Weihnachten Opfer eines gewaltsamen Raubüberfalls in Wiesbaden geworden war, hat sich Dynamo Dresdens Spieler Marc Wachs erstmals zu Wort gemeldet. In einem Statement auf "Instagram" schildert der 21-Jährige, dass er kurz vor der Not-OP nicht sicher war, ob er überhaupt wieder aufwachen würde. Mittlerweile geht es dem Linksverteidiger wieder besser, sein Körper sei "auf dem besten Weg der Genesung". Wachs bedankt sich bei Dynamo Dresden, Sportdirektor Ralf Minge, der Mannschaft und den Fans für die Anteilnahme. Bei dem Überfall auf einen Kiosk am 21. Dezember war seine Tante, Kioskbesitzerin Manuela (59), von einem Räuber erschossen worden. Wachs und sein Onkel Bodo (63) trugen Schussverletzungen davon und mussten notoperiert werden.

05:29 Uhr | Sattelschlepper rutscht bei Ausweichmanöver in Tiefschnee

Auf der B95 bei Burkhardtsdorf ist ein rumänischer Sattelschlepper in tiefen Schnee gerutscht. Nach Reporterangaben wollte der Trucker einem anderen Laster ausweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Dabei geriet er mit seinem Sattelzug auf das Bankett und rutschte in ein Feld. Ein Bergungsunternehmen benötigte rund ein Stunde, um den Transporter aus dem halben Meter tiefen Schnee zurück auf die Fahrbahn zu ziehen. Autofahrer mussten Umleitungen in Kauf nehmen. Schwere Spezialtechnik war nötig, um den Sattelschlepper zurück auf die Bundesstraße zu ziehen. Bildrechte: MDR/Bernd März

05:22 Uhr | Betrugsprozess gegen frühere Unister-Manager beginnt