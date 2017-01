Rund 350 Chemnitzer haben am Vorabend über die geplante Bewerbung der Stadt als Kulturhauptstadt 2025 diskutiert. Die Debatte in der Stadthalle soll als Orientierungshilfe für den Stadtrat dienen. Dieser will am 25. Januar über das Vorhaben abstimmen. Der Leiter der städtischen Kulturbetriebe, Ferenc Csák, erklärte nach der Diskussion, dass die Zahl der Symphathisanten für die Idee wächst.