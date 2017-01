Heite ist es wechselnd bis stark bewölkt, abseits der Berge fällt zunächst Regen oder Schneeregen. Im Tagesverlauf gibt es aber zunehmend starke Schneeschauer, dadurch besteht extreme Glättegefahr. In Lagen oberhalb von 600 Metern gelten amtliche Unwetterwarnungen vor orkanartigen Windböen und starken Schneeverwehungen. Die Temperaturen erreichen minus 1 Grad in Altenberg bis plus 5 Grad in Zwickau, auf dem Fichtelberg minus 3 Grad. Im Laufe des Tages wird es kälter.



In der Nacht ist es bei wechselnder Bewölkung und zunächst meist trocken, später kommen von Wester her wieder Schneeschauer auf bei minus 3 bis minus 9 Grad.