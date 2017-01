07:05 Uhr | Ulbig fordert schnellere Abschiebung nach Tunesien

Die Landesregierung will bei der Abschiebung von Flüchtlingen mehr Druck machen. Innenminister Markus Ulbig sagte dem MDR, bei der Rückführung nach Tunesien müsse man schneller werden. Derzeit habe Sachsen eine Forderung der tunesischen Regierung zu erfüllen und dürfe nur sehr kleine Charterflugzeuge nutzen. Der Freistaat habe deshalb 2016 lediglich rund einhundert Flüchtlinge nach Tunesien abschieben können. Ulbig forderte von der Regierung in Tunis mehr Bereitschaft bei der Aufnahme abgewiesener Asylbewerber.

06:55 Uhr | Baubeginn für Trinkwasserleitung in Weißwasser

Die Stadtwerke Weißwasser beginnen heute mit dem Bau einer neuen Trinkwasserleitung von Weißwasser nach Boxberg. In den nächsten Tagen werde das Baufeld abgesteckt, sagte ein Sprecher der Stadtwerke. Bis Ende dieses Jahres wollen die Stadtwerke mit dem 7,2 Millionen teuren Leitungsbau fertig sein. Der Neubau ist notwendig, weil Weißwasser nach 2021 eine neue Trinkwasserquelle braucht. Bis dahin bezieht die Stadt ihr Trinkwasser aus Schwarze Pumpe, dann wird die Leitung dorthin aber gekappt.

06:40 Uhr | Leipzig hat die meisten E-Autos

In der Fahrzeugflotte der Stadt Leipzig befinden sich im sachsenweiten Vergleich die meisten E-Autos. Mit 90 Fahrzeugen ist die Stadt deutlicher Spitzenreiter, gefolgt von Zwickau (elf E-Autos) und Dresden (acht E-Autos). In den Landkreisen werden laut einer dpa-Umfrage keine Elektrofahrzeuge genutzt. Allerdings seien im Vogtlandkreis schon E-Autos getestet worden.

06:25 Uhr | Schwerverletzter bei Autoüberschlag

Bei einem Unfall auf der Crimmitschauer Pleißenbrücke ist am Abend ein 23 Jahre alter Autofahrer schwer verletzt worden. Der Mann war zu schnell unterwegs und geriet ins Schleudern. Hinter der Brücke kam er von der Fahrbahn ab und rutschte einen Hang runter. Dort stieß er gegen ein parkendes Auto und kam auf dem Dach zum Liegen. Der Fahrer kam ins Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf 15.500 Euro beziffert.

06:10 Uhr | Bautzener Orgel für Dresdner Kulturpalast

Heute geht der erste Transport mit Orgelteilen von der Bautzener Orgelbaufirma Hermann Eule nach Dresden. Das Instrument ist für den Konzertsaal des Kulturpalastes bestimmt. Dabei handelt es nicht um eine klassische Barockorgel, sondern sie ist wie ein großes Sinfonieorchester ausgelegt. Ende April soll die Intonierungsphase der 4.000 Orgelpfeifen beginnen. Die Einweihung der Konzert-Orgel ist für September geplant.

06:00 Uhr | Sachsen erwartet Ansturm auf Gymnasien

Die Gymnasien in Sachsen müssen nach Ansicht von Kultusministerin Brunhild Kurth aufstocken. Die CDU-Politikerin sagte der" Leipziger Volkszeitung", vor allem in Leipzig und Dresden sollten die Kapazitäten verstärkt werden. Es würden zusätzliche Gebäude benötigt. Grund ist die Neuregelung der Bildungsempfehlung für die Viertklässler im Freistaat. Kurth rechnet deshalb mit Hunderten zusätzlichen Anmeldungen. Die SPD geht sogar von einem Plus bis zu 1.500 aus.

05:50 Uhr | Schneepflug rutscht in Straßengraben

Zwischen Nechen und Kittlitz bei Löbau ist am Abend ein Räumfahrzeug des Winterdienstes auf verschneiter Straße in den Graben gerutscht. Glücklicherweise kippte das Fahrzeug nicht um und der unverletzte Fahrer konnte sich selbst befreien. Die aufwendige Bergung des Fahrzeugs dauerte bis in die späten Abendstunden. Bildrechte: MDR/Lausitznews

05:30 Uhr | Unfallflucht auf der A72

Auf der Autobahn 72 ist ein 33 Jahre alter Autofahrer zwischen den Anschlussstellen Hartenstein und Zwickau-Ost ins Schleudern geraten und gegen die rechte Leitplanke geprallt. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, mussten die nachfolgenden Fahrzeuge stark abbremsen. Anschließend setzte der Unfallverursacher die Fahrt mit hohem Tempo fort, konnte aber später von der Polizei gestellt werden. Die Beamten bemerkten Alkoholgeruch und stellten den Führerschein sicher. Zudem wurden Ermittlungen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Fahrerflucht eingeleitet.

05:15 Uhr | Pirnaer Oberbürgermeister im Amt bestätigt

Klaus-Peter Hanke ist seit 2010 Oberbürgermeister von Pirna. Bildrechte: Stadtverwaltung Pirna Klaus-Peter Hanke hat die Wahl zum Oberbürgermeister in Pirna gewonnen. Wie die Stadtverwaltung mitteilte, erhielt der parteilose Amtsinhaber bei der gestrigen Wahl laut vorläufigem Endergebnis 60,5 Prozent der Stimmen. Der parteilose Tischlermeister Tim Lochner kam demnach auf 32,9 Prozent. Für die von der CDU nominierte Unternehmerin Ina Hütter stimmten 6,6 Prozent der Wähler. Die Wahlbeteiligung lag bei 45 Prozent.

09:00 Uhr | Zwickau: Am Landgericht wird der Prozess zum fast 30 Jahre alten Mordfall Heike Wunderlich fortgesetzt.

Am Landgericht wird der Prozess zum fast 30 Jahre alten Mordfall Heike Wunderlich fortgesetzt. 11:00 Uhr | Dresden: Sachsens Innenminister Markus Ulbig übernimmt den Vorsitz der Innenministerkonferenz von seinem saarländischen Kollegen Klaus Bouillon.

Sachsens Innenminister Markus Ulbig übernimmt den Vorsitz der Innenministerkonferenz von seinem saarländischen Kollegen Klaus Bouillon. 15:00 Uhr | Dresden: Sachsens Ministerpräsident Stanislaw Tillich gibt im Festspielhaus Hellerau einen Neujahrsempfang.

Sachsens Ministerpräsident Stanislaw Tillich gibt im Festspielhaus Hellerau einen Neujahrsempfang. 19:30 Uhr | Dresden: In der Landeszentrale für politische Bildung wird das Buch "Pegida. Warnsignale aus Dresden" vorgestellt.

09:00 Uhr | Jonsdorf: Bei einer Führung durch die Mühlsteinbrüche kann auch eine Steinbruchschmiede besichtigt werden. Start ist an der Tourist-Info.

Bei einer Führung durch die Mühlsteinbrüche kann auch eine Steinbruchschmiede besichtigt werden. Start ist an der Tourist-Info. 20:00 Uhr | Annaberg: Im Winterstein-Theater ist beim 5. Philharmonische Konzert unter anderem eine Urauffürhung von Rainer Lischka zu hören.