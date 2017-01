Drei Monate nach dem Selbstmord des Terrorverdächtigen al-Bakr hat sich in der Justizvollzugsanstalt Leipzig erneut ein Gefangener erhängt. Das bestätigte ein Vertreter der Staatsanwaltschaft der "Leipziger Volkszeitung". Demnach hatte die Polizei den 28-jährigen Deutschen vergangenen Donnerstag in die JVA Leipzig eingeliefert. Wenige Stunden später erhängte er sich am Zellengitter. Die Ermittlungen dauern an. Der Terrorverdächtige al-Bakr hatte sich am 12. Oktober in der JVA Leipzig das Leben genommen. Eine unabhängige Expertenkommission prüft die Umstände seines Suizids.