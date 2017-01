In Dresden haben am Abend mehrere hundert Menschen gegen einen Auftritt von Thüringens AfD-Chef Björn Höcke protestiert. Nach Angaben eines MDR-Reporters beteiligten sich rund 200 linke Demonstranten. Höcke sprach auf Einladung der "Jungen Alternative Dresden" vor Anhängern in einem Bierlokal im Stadtteil Pieschen. Über die sozialen Medien wurden Inhalte seiner Rede bekannt. So bezeichnete er das Holocaust-Mahnmal in Berlin als "Mahnmal der Schande". Bundeskanzlerin Angela Merkel verglich er mit Erich Honecker, der einstigen DDR-Staatschef. Die Polizei sicherte die Veranstaltung ab. Nach Angaben von Beobachtern flogen Schneebälle aus den Reihen der AfD-Gegner und es gab kleinere Rangeleien.

Rund 200 Menschen protestierten in Dresden gegen den AfD-Politiker Höcke. Die Stimmung war zwar aufgeheizt, die Polizei verhinderte aber Zwischenfälle. Bildrechte: MDR/Roland Halkasch