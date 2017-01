Auf dieser Seite:

06:19 Uhr | Dynamo Dresden prüft weitere Schritte gegen Bullenkopf-Urteil

Nach der Entscheidung des Bundesgerichts des Deutschen Fußball-Bundes in der Bullenkopf-Affäre prüft Dynamo Dresden weitere rechtliche Schritte. Geschäftsführer Michael Born sagte dem MDR, der Verein werde dazu beraten, sobald die Urteilsbegründung vorliegt. Born kritisierte den geplanten Teilausschluss von Zuschauern beim Heimspiel gegen Union Berlin. Solche Kollektivstrafen führten zu Solidarisierungseffekten und neuem Fehlverhalten. Dies wirke der präventiven Arbeit der Vereine entgegen, so Born.

05:50 Uhr | Nach Großrazzia: Diebesbande in Haft

Nach einer Razzia gegen mutmaßliche Diebesbanden im Raum Dresden und in Freiberg sind gestern elf der 15 Festgenommenen einem Haftrichter vorgeführt worden. Wie die Bundespolizei dem MDR sagte, müssen alle elf Personen in Haft bleiben. Über die anderen vier werde heute entschieden. Es handelt sich um Georgier, Vietnamesen und eine Lettin. Ihnen wird vorgeworfen, in Geschäften der Region vor allem Tabakwaren, Alkohol und Kosmetik gestohlen und diese weiterverkauft zu haben. Bildrechte: MDR/xcitePRESS

05:39 Uhr | Leipzig: Neuer Sperrbezirk wegen Vogelgrippe

In Leipzig ist erneut ein Fall von Vogelgrippe aufgetreten. Wie die Stadt mitteilte, wurde der Erreger bei einem Wildvogel am Elsterflutbecken nachgewiesen. Für mehrere Stadtteile sei daraufhin ein Sperrbezirk errichtet worden. Seit Ausbruch der Krankheit im November sind damit in Sachsen mindestens 16 Tiere an dem H5N8-Virus gestorben.

05:25 Uhr | Steuersünder: Deutlich weniger Selbstanzeigen in Sachsen

Die Selbstanzeigen von Steuerhinterziehern in Sachsen mit Kapitalanlagen in der Schweiz sind im vergangenen Jahr um drei Viertel zurückgegangen. Nach Angaben des Finanzministeriums offenbarten sich bei den Finanzämtern nur 31 reumütige Steuersünder, die in der Alpenrepublik Geld vor dem Fiskus versteckt hatten. Das seien 104 weniger als 2015.

05:12 Uhr | Sächsische Edelhölzer unterm Hammer

Sachsen hat gestern wertvolle Einzelstämme aus seinen Wäldern verkauft. Wie der Staatsbetrieb Sachsenforst am Abend mitteilte, kamen insgesamt 887 Stämme unter den Hammer. Mehr als 393.000 Euro wechselten den Besitzer. Spitzenreiter war eine Stileiche aus dem Forstbezirk Leipzig, die 4.589 Euro einbrachte. Das Angebot richtet sich zum Beispiel an Möbelbauer oder Furnierhersteller, die hochwertige und seltene Holzstämme brauchen.

11:00 Uhr | Dresden: Die Museen der Stadt Dresden geben ihre Besucherzahlen 2016 bekannt.

11:15 Uhr | Dresden: Der DGB-Vorsitzende Reiner Hoffmann besucht Bombardier Bautzen, um sich über die aktuelle Situation zu informieren.

17:00 Uhr | Leipzig: Oberbürgermeister Burkhard Jung empfängt neu eingebürgerte Leipziger. Im Jahr 2016 wurden insgesamt 489 Personen aus 71 Staaten eingebürgert.

08:00 Uhr | Leipzig: Die Messe "Partner Pferd" geht an den Start.

16:30 Uhr | Leipzig: In der MDR-Zentrale auf der Kantstraße findet eine Veranstaltung zum Thema Trends und Risiken der Informationsvermittlung im digitalen Zeitalter statt.