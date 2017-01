Heute ist es in Nordsachsen verbreitet bedeckt oder neblig-trüb. Sonst gibt es nach örtlichem Frühnebel viel Sonne, bevor zum Abend hin Wolken aufziehen. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte zwischen -5 Grad in Altenberg und -1 Grad in Schwarzenberg.



In der Nacht ist der Himmel dicht bewölkt mit wenigen Auflockerungen, teils ist es auch neblig und es fällt etwas Schneegriesel, in Erzgebirge auch ein wenig Schnee bei Temperaturen zwischen -4 und -10, auf dem Fichtelberg bis -12 Grad.