Heute ist es meist stark bewölkt, teils auch neblig-trüb, örtlich kann etwas Schnee oder Schneegriesel fallen, teils auch gefrierender Sprühregen. Im oberen Erzgebirge gibt es ein wenig Sonnenschein. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen -5 Grad in Bad Elster und 0 Grad in Bad Muskau.



In der Nacht bleibt es dicht bewölkt, vor allem zum Erzgebirge und Richtung Neiße ist örtlich noch geringer Schneefall möglich. Die Temperaturen sinken auf -3 Grad bis -10 Grad.