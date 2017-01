Auf dieser Seite:

06:50 Uhr | Ermittlungen gegen Dresdner Tafel-Chef

Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen den Chef der Dresdner Tafel, Andreas Schönherr. Das hat Oberstaatsanwalt Claus Bogner der Bild-Zeitung bestätigt. Demnach soll sich Schönherr aus der Vereinskasse bedient haben. Seit Monaten erheben bereits entlassene Tafel-Mitarbeiter Vorwürfe gegen Schönherr. Der Anwalt des Tafel-Vereins hatte die Anschuldigungen als "gesteuerte Kampagne" bezeichnet.

06:43 Uhr | Weihnachtsbaum fackelt ab - Haus evakuiert

In einem Wohnhaus in Pulsnitz ist gestern Abend ein Weihnachtsbaum abgebrannt. Laut Polizei fing der Baum durch brennende Wachskerzen Feuer. Die 73 Jahre alte Bewohnerin konnte die Flammen selbst löschen. Wegen der starken Rauchentwicklung mussten Einsatzkräfte der Polizei fünf Personen aus dem Haus in Sicherheit bringen. Verletzt wurde niemand.

06:35 Uhr | Verletzte bei Brand in Chemielabor

Sechs Mitarbeiter eines pharmazeutischen Unternehmens in Zwickau sind gestern bei einem Schwelbrand verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, wurden sie wegen des Verdachts auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht. Das Feuer war in einem Labor in einem Abfallbehälter für feste Chemikalien ausgebrochen. Das Labor wurde zwischenzeitlich evakuiert. Zur Ursache und Schadenshöhe liegen noch keine Angaben vor.

06:27 Uhr | Vogelhochzeit in der Oberlausitz

Bildrechte: dpa In vielen Orten in der Oberlausitz feiern die Kinder heute die traditionelle Vogelhochzeit. Sie verkleiden sich als Vögel und führen Programme für Eltern und Großeltern auf. In den sorbischen Kindergärten stellen sie in Festtagstracht gekleidet einen traditionellen Hochzeitszug nach. Für Erwachsene tourt das Sorbische Nationalensemble mit einem Revueprogramm durch verschiedene Orte. Die Vogelhochzeit symbolisiert den Dank der Tiere für die Fütterung im Winter.

06:19 Uhr | Petition gegen den Wolfsabschuss sammelt 16.000 Unterschriften

Eine Internetpetition gegen den geplanten Abschuss eines Wolfes bei Rietschen hat innerhalb weniger Tage rund 16.000 Unterstützer gefunden. Gestartet wurde die Petition von einer Journalistin aus Hanau. Sie beruft sich darin auf das Washingtoner Artenschutzabkommen und die Berner Konvention, die den Wolf als geschützte Tierart einstuft. Das sächsische Umweltministerium hält dennoch an dem Abschuss fest und beruft sich dabei auf Ausnahmeregelungen zur Gefahrenabwehr. Es sei nicht auszuschließen, dass der betroffene Wolf aggressiv reagiere.

05:53 Uhr | Betrunkener Lkw-Fahrer steuert 40-Tonner in Straßengraben

Ein Betrunkener Lkw-Fahrer hat seinen Sattelzug gestern Abend am Parkplatz Wacheberg an der A4 in den Straßengraben gesteuert. Nach Angaben eines MDR-Reporters wurde bei einem Atemalkoholtest ein Wert von 2,92 Promille ermittelt. Ein Bergungsunternehmen bugsierte den 40-Tonner zurück auf die Straße. Der Parkplatz war während der Bergungsmaßnahmen gesperrt. Bildrechte: MDR/LN

05:33 Uhr | Winterwetter: Schon 20.000 Tonnen Streumittel auf Sachsens Straßen

Schnee und Eis haben die Räumdienste in diesem Winter schon ordentlich gefordert. Die Sprecherin des Landesamtes für Straßenbau und Verkehr, Isabell Siebert, berichtet: "Von unseren insgesamt 28.800 Tonnen Streumittelvorräten für den Winterdienst auf Sachsens Autobahnen haben wir bereits rund 20.000 Tonnen ausbringen müssen." Allerdings würden die Vorräte kontinuierlich aufgefüllt, so dass in nächster Zeit keine Probleme zu erwarten seien.

05:11 Uhr | HC Leipzig gelingt Überraschungssieg gegen Metzingen

Die Bundesliga-Handballerinnen des HC Leipzig haben die Nachholpartie des zwölften Spieltags gegen den Tabellendritten TuS Metzingen überraschend mit 24:23 ( 10:11 ) gewonnen. Am Dienstagabend fügte das Team von Trainer Norman Rentsch den Gästen die zweite Niederlage der Saison zu und kletterte in der Tabelle um drei Plätze auf Rang fünf.

12:30 Uhr | Leipzig: Im Klinikum St. Georg wird ein Projekt zum Aufbau eines Antibiotikanetzwerkes in Nordwestsachsen vorgestellt.

Im Klinikum St. Georg wird ein Projekt zum Aufbau eines Antibiotikanetzwerkes in Nordwestsachsen vorgestellt. 13:45 Uhr | Grimma: Am Amtsgericht beginnt der Prozess wegen eines fingierten Fahndungsaufrufes im Internet. Opfer war ein Leipziger Journalist.

Am Amtsgericht beginnt der Prozess wegen eines fingierten Fahndungsaufrufes im Internet. Opfer war ein Leipziger Journalist. 14:00 Uhr | Dresden: Sachsens Ministerpräsident Stanislaw Tillich empfängt Narren aus ganz Sachsen in der Staatskanzlei.

18:00 Uhr | Radeberg: Im Bürgerbüro stellt der Kriminologe, Musiker und Schriftsteller Rainer Böhme sein neues Buch "Die Türken kommen!" vor.

Im Bürgerbüro stellt der Kriminologe, Musiker und Schriftsteller Rainer Böhme sein neues Buch "Die Türken kommen!" vor. 19:00 Uhr | Markranstädt: Der Direktor der Sächsischen Landeszentrale für Politische Bildung, Frank Richter, spricht in der Stadtbibliothek über den "Pegida-Komplex und die politische Kultur unseres Landes".

Der Direktor der Sächsischen Landeszentrale für Politische Bildung, Frank Richter, spricht in der Stadtbibliothek über den "Pegida-Komplex und die politische Kultur unseres Landes". 19:30 Uhr | Markersbach: Im Pumpspeicher-Kraftwerk beginnt ein Jazz-Konzert, unter anderem mit der Greentown Jazzband aus Slowenien.