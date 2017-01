Auf dieser Seite:

07:01 Uhr | Forschungsprojekt zu von Nazis geraubter Hertie-Bibliothek beginnt

In Bautzen startet ein Forschungsprojekt zu einer kürzlich wiederentdeckten Bibliothek der Eigentümer der Kaufhauskette Hertie. Laut Uwe Hartmann vom Deutschen Zentrum Kutlurgutverliste (DZK) soll damit mehr über den Zufallsfund in der Stadtbibliothek Bautzen in Erfahrung gebracht werden. Im vergangenen Jahr war ein Wissenschaftler bei seinen Recherchen zu NS-Raubgut auf knapp 500 bisher verschollene Bücher der jüdischen Unternehmerfamilie Edith und Georg Tietz.

06:43 Uhr | Kirchenglocken gestohlen - Sachse auf der Anklagebank

Für den Diebstahl von Kirchenglocken muss sich heute ein Mann aus dem Vogtland vor dem Amtsgericht in Demmin in Mecklenburg-Vorpommern veranworten. Der 57-Jährige soll Ende 2015 zwei 100 Kilogramm schwere Glocken auf zwei Friedhöfen in Norddeutschland gestohlen haben. Polizisten hatten die Glocken Mitte 2016 in der Wohnung des Beschuldigten in Markneukirchen gefunden. Das Motiv für den ungewöhnlichen Diebstahl ist bisher unklar.

06:28 Uhr | LEAG zahlt 350.000 Euro an Weißwasser

Weißwasser erhält als Ausgleich für die Belastungen durch den Tagebau Nochten in diesem Jahr von der Lausitzer Energie und Bergbau AG (LEAG) 350.000 Euro. Dies sieht die aktuelle Vereinbarung über die Zusammenarbeit zwischen der Stadt und dem Kohlekonzern vor. Gemäß der Vereinbarung beschloss der Stadtrat gestern einstimmig den Jahresarbeitsplan 2017.

06:16 Uhr | Leipzig: Missbrauch im Thomanerchor

Der Leipziger Thomanerchor hat einen 17 Jahre alten Sängerknaben wegen sexuellen Missbrauchs an einem Mitschüler entlassen. Wie die "Bild" berichtet, waren Eltern über Whats-App-Protokolle auf den Smartphones der Jungs auf den Fall aufmerksam geworden. Das Missbrauchsopfer hatte offenbar geschwiegen. Zudem stießen die Ermittler bei den Thomanern auch auf mehrere Fälle von Drogenkonsum. Drei Jungs wurden deshalb suspendiert.

06:11 Uhr | Mittelständler in Sachsen sehen positive Geschäftslage

Die meisten mittelständischen Unternehmen in Sachsen beurteilen ihre Geschäftslage positiv. Das geht aus einem Bericht der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Ernst&Young hervor. Demnach sprachen 64 Prozent der befragten Firmen von einer guten und weitere 24 Prozent von einer eher guten Lage. Nur 12 Prozent beurteilten ihre Situation als schlecht. Alle waren sich jedoch darin einig, dass es schwer ist, Fachkräfte zu gewinnen.

05:59 Uhr | Dresdner stirbt bei Rodelunfall

Ein junger Dresdner ist beim Rodeln in Österreich tödlich verunglückt. Nach Angaben der Tiroler Polizei war der 23-Jährige gestern Nacht auf einer beleuchteten Rodelbahn unterwegs. In einer Kurve trug es ihn über den seitlichen Hang hinaus. Der junge Mann prallte gegen ein gepolstertes Brückengeländer. Er starb noch er an der Unfallstelle.

05:22 Uhr | Syrerin schwer verletzt an Asylbewerberheim gefunden

Am Asylbewerberheim in Kamenz ist am Nachmittag eine lebensbedrohlich verletzte Frau gefunden worden. Laut Polizei hatten andere Hausbewohner die 20 Jahre alte Syrerin entdeckt. Sie wurde ins Krankenhaus gebracht. Die Kriminalpolizei ermittelt zu den Hintergründen.

05:13 Uhr | Dresdner Volleyballerinnen in Istanbul ohne Chance

Die Volleyball-Frauen des Dresdner SC haben auch das dritte Spiel in der Champions League verloren. Der deutsche Double-Gewinner hatte am Mittwoch keine Chance und unterlag beim türkischen Star-Ensemble von Vakifbank Istanbul nach einer Lehrstunde glatt mit 0:3 ( 12:25, 16:25, 11:25 ).

11:00 Uhr | Chemnitz: Im Prozess um den "Machetenmann" wir das Urteil erwartet. Er soll einen Supermarkt in Freiberg mit einer Machete überfallen haben.

Im Prozess um den "Machetenmann" wir das Urteil erwartet. Er soll einen Supermarkt in Freiberg mit einer Machete überfallen haben. 13:00 Uhr | Naunhof: Die Beschäftigten der Stadt entscheiden in einer Urabstimmung über die erstmalige Einführung eine Tarifvertrages.

09:00 Uhr | Dresden: Bei der Veranstaltung Science Match "Future Technologies" im Ostrapark halten 100 sächsischen Forscher jeweils dreiminütige Vorträge zur Zukunft der Technikwissenschaften

Bei der Veranstaltung Science Match "Future Technologies" im Ostrapark halten 100 sächsischen Forscher jeweils dreiminütige Vorträge zur Zukunft der Technikwissenschaften 16:30 Uhr | Wurzen: Das Unterstützungsnetzwerk für Geflüchtete lädt zum Winterfest. Bei Kaffee und mitgebrachten Speisen können Kontakte geknüpft werden. Für Kinder gibt es Bastelangebote.

Das Unterstützungsnetzwerk für Geflüchtete lädt zum Winterfest. Bei Kaffee und mitgebrachten Speisen können Kontakte geknüpft werden. Für Kinder gibt es Bastelangebote. 19:00 Uhr | Riesa: Im Stadtmuseum öffnet die Ausstellung "Kriegsgefangene Rotarmistinnen im KZ". Dabei geht es um sowjetische Medizinerinnen im KZ Ravensbrück.

Im Stadtmuseum öffnet die Ausstellung "Kriegsgefangene Rotarmistinnen im KZ". Dabei geht es um sowjetische Medizinerinnen im KZ Ravensbrück. 19:30 Uhr | Zittau: Im Theater ist der Chinesische Nationalcircus zu Gast.

Im Theater ist der Chinesische Nationalcircus zu Gast. 19:30 Uhr | Zwickau: Ein Sinfoniekonzert im Konzert- und Ballhaus "Neue Welt"bietet unter anderem Werke von Rimsky-Korsakow und Rachmaninow.