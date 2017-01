Heute ist es meist sonnig, nur vom Erzgebirge bis zum Zittauer Gebirge sind vereinzelt Nebel oder Wolken möglich. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte zwischen -5 Grad in Bad Elster und +3 Grad in Lößnitz. Im Osten Sachsens weht ein starker Süd- bis Südostwind.



Die Nacht wird klar und trocken, die Temperaturen sinken auf -6 Grad in Hoyerswerda bis -11 Grad im Raum Meißen, in höheren Tallagen wird es noch kälter. Der Wind weht in Ostsachsen teils mäßig bis frisch und in Böen starker bis stürmisch.