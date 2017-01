06:21 Uhr | Bahn baut ab heute Brücke in Bautzen

Die Deutsche Bahn erneuert in Bautzen die marode Eisenbahnbrücke über die Stieberstraße/Zeppelinstraße. Ab heute bis Ende 2018 wird die Zeppelinstraße für den Straßenverkehr gesperrt. Eine Umleitung ist ausgeschildert. Für den Abbruch des mittleren Teils der alten Brücke ist die Straße im Brückenbereich auch für Fußgänger und Radfahrer bis 3. Februar nicht nutzbar. Die alte Eisenbahnbrücke wurde 1864 als Gewölbebrücke in Naturstein errichtet und 1899 durch eine Konstruktion mit Walzträgern in Beton erweitert.