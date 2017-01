Heute ist überall in Sachsen stark bewölkt. In einigen Gebiten kann es regnen oder schneien. Von der Leipziger Region her lockert es im Tagesverlauf auf und es sind längere trockenen Abschnitte möglich. Der Wind weht in der Oberlausitz stark böig aus Südwind. Die Temperaturen liegen zwischen 0 Grad in Zittau und bis zu 4 Grad in Grimma.