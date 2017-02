Bei einem Zusammenstoß zweier Autos in Leipzig sind am Abend drei Menschen schwer verletzt worden. Laut Polizei hatte eine 22-Jährige beim Abbiegen ein entgegenkommendes Auto übersehen. Bei dem Zusammenprall wurden die Frau, ihr 34 Jahre alter Beifahrer sowie der 59-jähriger Fahrer des anderen Fahrzeugs schwer verletzt. Sie wurden kamen ins Krankenhaus gebracht.

Ein Linienbus der Dresdner Verkehrsbetriebe ist am Abend in Dresden-Bühlau auf ein Grundstück gerutscht. Wie ein MDR-Reporter berichtet, war der Bus auf abschüssiger Streckevon der Fahrbahn abgekommen. Dabei durchbrach er einen Zaun, touchierte einen Baum und beschädigte einen Telefonmast. Die Quorener Straße musste während der Bergungsabreiten gesperrt werden. Verletzt wurde niemand.

In Plauen sind in der Nacht zwei Papiercontainer komplett niedergebrannt. Wie die Polizei mitteilte, stand kurze Zeit später ein weiterer Container in Flammen. Durch das Feuer wurde ein daneben parkener Pkw beschädigt. Auch aus einem Kleidercontainer qulamte es. Die Feuerwehr löschte alle Brände. Die Polizei ermittelt.

Bei einem Unfall auf der S172 in Heidenau sind am Abend zwei Menschen schwer verletzt worden. Nach Angaben eines MDR-Reporters wollte eine 45 Jahre alter Frau auf schneeglatter Fahrbahn nach links abbiegen und stieß dabei mit einem entgegenkommenden Pkw zusammen. Die 45-Jährige und die 61 Jahre alte Beifahrerin des zweiten Fahrzeugs mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen. Der Sachschaden beträgt rund 9.000 Euro.

Heute bleibt es überall in Sachsen meist stark bewölkt und niederschlagsfrei. Nur im Erzgebirge werden bis zum Vormittag dort 1 bis 3 Zentimeter Neuschnee erwartet. Im Nachmittagsverlauf kann es von Westen her Auflockerungen geben. Die Temperaturen steigen auf 0 bis 3 Grad, im höheren Bergland sowie in Ostsachsen auf -3 bis 0 Grad.



In der Nacht zum Donnerstag bleibt es bei wechselnder Bewölkung niederschlagsfrei. Ab Mitternacht verdichtet sich von Westen her die Bewölkung. Gegen Morgen setzt im Vogtland leichter Regen ein. Dieser kann zu Glatteis führen. Die Temperaturen gehen auf -2 bis -6 Grad, im Bergland bis -8 Grad zurück.