Heute fällt bei bedecktem Himmel am Morgen zunächst im Vogtland etwas Regen, der sich tagsüber landesweit ausbreitet. Besonders in den Mittelgebirgen und in Ostsachsen kann es sehr glatt werden. Bei meist schwachem Südostwind steigen die Temperaturen auf 3 bis 6, am Nordrand des Erzgebirges auf bis 9 Grad Celsius. Im Bergland und in Ostsachsen liegen die Temperaturen weiter um den Gefrierpunkt.



In der Nacht zum Freitag zeigt sich der Himmel meist wolkenverhangen. Niederschlag fällt jedoch kaum mehr. Es kann noch einmal frostig werden.