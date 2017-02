Heute gibt es anfangs noch verbreitet Glätte durch überfrierende Nässe. Besonders in Ostsachsen kann Glatteis örtlich nicht ausgeschlossen werden. Anfänglicher Nebel löst sich im Tagesverlauf auf. Bei schwachem Südwind steigen die Temperaturen auf 7 bis 10, im Bergland und in Ostsachsen auf 1 bis 7 Grad.



In der Nacht zum Samstag ist es bedeckt. Vereinzelt muss mit Niederschlägen gerechnet werden. Vor allem in den Berglagen sowie in Ostsachen kann der Regen gefrieren und zu Glatteis führen. In den Mittelgebirgen sowie in Ostsachen sinken die Temperaturen auf bis -2 Grad.