Auf der Autobahn 4 zwischen der Anschlussstelle Siebenlehn und dem Dreieck Nossen hat am Sonntagabend ein Autofahrer die Kontrolle über seinen Wagen verloren. Das Auto schleuderte über einen Lärmschutzwall und blieb dahinter liegen. Der Fahrer konnte sich selbstständig aus dem zerstörten Fahrzeug befreien und wurde später in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Die Vogtlandgemeinde Muldenhammer wird auch künftig von Jürgen Mann als Bürgermeister geführt. Der Amtsinhaber von den Freien Wählern wurde am Sonntag mit 61 Prozent der Stimmen wiedergewählt. Es gab zwei Gegenkandidaten. In Lichtentanne hingegen ist die Bürgermeisterwahl gestern noch nicht entschieden worden. Keiner der drei Bewerber erhielt die notwendige Mehrheit. Das beste Ergebnis konnte Einzelkandidat Tino Obst verbuchen. Der zweite Wahlgang findet am 5. März statt.

Am Sonntagnachmittag haben Anwohner in Zwickau ein vermutlich angeschossenes Wildschwein gemeldet. Das blutverschmierte Tier ist in der Talstraße und in der Äußeren Dresdner Straße gesichtet worden. Es wurde vermutich am Morgen bei einer Jagd angeschossen. Wer das verletzte Wildschwein sieht, wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden