Der Vorstandschef des Fußball-Bundesligisten RB Leipzig, Oliver Mintzlaff, hat die Verurteilung der Fanausschreitungen vom Wochenende durch die Vereinsführung von Borussia Dortmund und die Dortmunder Polizei begrüßt. So inakzeptabel die Übergriffe in Dortmund auch wären, es gehe um ein Problem der gesamten Bundesliga, sagte Mintzlaff. Er verwies auf 50 registrierte Vorfälle in dieser Saison und kündigte Vorschläge an, die Gewalt in den Stadien und davor zu entschärfen. - Am Sonnabend hatten Dortmunder Hooligans Leipziger Anhänger vor dem Stadion attackiert. Sechs Fans und vier Polizisten wurden verletzt.