An einem Angelteich in der Nähe der Talsperre Quitzdorf ist ein mit Vogelgrippe infizierter toter Schwan gefunden worden. Laut Landratsamt tritt damit ab heute ein Sperrbezirk "Talsperre Quitzdorf" in Kraft. Auch in Görlitz hat sich der Verdacht auf Vogelgrippe bei einem toten Schwan bestätigt. Damit bleibt der Sperrbezirk Görlitz und das Beobachtungsgebiet bis auf Widerruf bestehen.