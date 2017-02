Der Campingplatz am Brettmühlenteich der Gemeinde Thiendorf wird ab dem 1. Mai nicht mehr betrieben. Das haben die Gemeinderäte am Abend beschlossen. Sie begründeten ihre Entscheidung damit, dass die Wohnwagen zu Wochenend-Hütten erweitert worden seien. Außerdem sei der Brandschutz nicht mehr gewährleistet.

Bei einem Verkehrsunfall auf der B169 im Landkreis Meißen sind gestern nachmittag zwei Frauen ums Leben gekommen. Unfallverursacher war laut Polizei ein 60 Jahre alter Mann. Er war nahe Seerhausen in den Gegenverkehr gefahren und mit dem Auto zusammengestoßen, in dem die beiden Frauen saßen. Der 60-Jährige sowie der Fahrer des anderen Pkw wurden schwer verletzt. Die Bundesstraße war bis zum Abend voll gesperrt.

An den meisten sächsischen Gerichten hat sich die Verfahrensdauer im vergangenen Jahr insgesamt verkürzt. Laut Justizministerium brauchten Amts- und Landgerichte im Schnitt 11,3 Monate bei der Erledigung in Zivil- und Handelssachen und damit einen Monat weniger als 2015. In Strafsachen dauerte es jedoch länger. "Das kann mit der Zunahme von Strafverfahren zusammenhängen", so ein Sprecher.