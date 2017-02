Auf dieser Seite:

05:38 Uhr | Kunstinstallation zeigt Flüchtlingsgräber vor Semperoper

Vor der Dresdner Semperoper wird heute die Fotoausstellung "Lampedusa 361" eröffnet. Sie zeigt Bilder von Gräbern ertrunkener Bootsflüchtlinge auf sizilianischen Friedhöfen. Die Stadt verbindet den Jahrestag ihrer Zerstörung am 13. Februar in diesem Jahr mit der künstlerischen Thematisierung von Krieg und Leid in der Gegenwart

05:27 Uhr | "Levina" aus Chemnitz tritt beim ESC an

Bildrechte: dpa Die 25 Jahre alte Isabella "Levina" Lueen ist Deutschlands Starterin beim diesjährigen Eurovision Song Contest (ESC) in der Ukraine. Die Studentin war beim Vorentscheid gestern in Köln von Anfang an die klare Favoritin von Jury und Publikum. Sie wird mit dem Lied "Perfect life" antreten. "Levina" wurde in Bonn geboren und ist in Chemnitz aufgewachsen.

05:14 Uhr | Weiterer Kindesmissbrauch bei Parkeisenbahn?

Bei der Dresdner Parkeisenbahn gibt es neue Verdachtsfälle auf Kindesmissbrauch. Das berichtet die Sächsische Zeitung und beruft sich dabei auf die staatliche Schlösser- und Gärtenverwaltung und den Parkeisenbahn-Verein. Demnach haben sich nach einem im Dezember bekannt gewordenen Fall von Missbrauch zwei weitere Betroffene gemeldet. Tatverdächtig ist ein 38 Jahre alter, früherer Mitarbeiter der Bahn im Großen Garten. Er hatte sich nach seiner Suspendierung vom Dienst im Mai vorigen Jahres das Leben gelommen.

12:00 Uhr | Freiberg: An der TU Bergakademie wird der Grundstein für ein Forschungsanlage zur Gießwalztechnologie gelegt.

16:00 Uhr | Leipzig: Sachsens Wissenschaftsministerin Eva-Maria Stange besucht eine Ausstellung mit Diplomarbeiten und Werken geflüchteter Künstler an der Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig.

19:30 Uhr | Trebsen: Der Förderverein Rittergut Trebsen eröffnet 1. "Nordlandfestival". Das Motto lautet "Nordlandimpressionen".