In Dresden wird mit Gedenkveranstaltungen an die Zerstörung der Stadt durch alliierte Luftangriffe vor 72 Jahren erinnert. Mit einer Menschenkette in der Innenstadt soll ein Zeichen für Frieden und Toleranz gesetzt werden. Dazu werden nach Angaben der Stadtverwaltung mehr als 10.000 Teilnehmer erwartet. Bereits am Vormittag will Oberbürgermeister Dirk Hilbert an der Gedenktafel auf dem Dresdner Altmarkt weiße Rosen niederlegen. Bei den Luftangriffen vom 13. und 14. Februar 1945 kamen in Dresden insgesamt 25.000 Menschen ums Leben.