In Lichtentanne bei Zwickau hat eine betrunkene Frau einen Unfall verursacht. Die 57-Jährige kam mit ihrem Wagen auf der Bahnhofstraße auf die Gegenfahrbahn und stieß dort mit einem parkenden Auto zusammen. Danach setzte sie die Fahrt fort, bis sie wegen des Schadens am eigenen Fahrzeug halten musste. Bei der Frau wurde ein Atemalkoholwert von 2,16 Promille gemessen. Es entstand ein Schaden in Höhe von 16.000 Euro.

Die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe hat für heute Informationen zu dem Anti-Terror-Einsatz in Chemnitz am Montag in Aussicht gestellt. Bislang ist nur bekannt, dass Spezialkräfte des Landeskriminalamts und der Polizei in zwei Stadtteilen Wohnungen durchsucht haben. Bezüglich einer möglichen Festnahme während des Einsatzes gibt es widersprüchliche Angaben.