Die Sondergenehmigung für den Abschuss eines Wolfs im Landkreis Görlitz wird offenbar nicht verlängert. Das sagte der Leiter der Abteilung Naturschutz im sächsischen Umweltministerium, Hartmut Schwarze, dem MDR. Der auffällige Wolf sei seit Tagen nicht mehr gesichtet worden. Deshalb müsse eine mögliche Gefährdung neu eingeschätzt werden, so Schwarze. Die Verlängerung der bis Sonntag gültigen Abschusserlaubnis sei nicht sehr wahrscheinlich. Der Wolfsrüde hatte in den vergangenen Monaten immer wieder in Siedlungen im Landkreis Görlitz nach Futter gesucht. Er gehört zu einem polnischen Rudel, dessen Territorium direkt an Sachsen grenzt.