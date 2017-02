Bei den Sozialgerichten in Sachsen sind im vergangenen Jahr weniger neue Klagen eingegangen. Nach MDR-Recherchen gingen etwa am Leipziger Sozialgericht die Verfahren um etwa elf Prozent zurück und sanken damit auf den Stand von 2007. Eine Sprecherin des Landessozialgerichtes in Chemnitz sagte, die Entwicklung sei insgesamt positiv. Durch den Rückgang seien mehr Altfälle abgeschlossen worden. Von einer Entwarnung wollte sie aber nicht sprechen. Noch immer seien an den Sozialgerichten in Chemnitz, Dresden und Leipzig mehr als 35.000 Verfahren offen. Wagner forderte deshalb, dass der Personalbestand beibehalten wird.