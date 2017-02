In Deutzen ist gestern eine Leiche in der Pleiße gefunden worden. Wie die Polizei mitteilte, war am Nachmittag ein Notruf eingegangen. Nach ersten Ermittlungen handelt es sich um einen Mann, näheres wollte die Polizei noch nicht bekannt geben. Die Todesursache ist noch unklar. Die Polizei sicherte bis zum späten Abend Spuren.

In Sachsen sind nur wenige Personen als sogenannte "Gefährder" registriert. Das geht aus der Antwort des Innenministeriums auf eine Kleine Anfrage des Linke-Landtagsabgeordneten Enrico Stange hervor. Danach werden Gefährder mit links- oder rechtsextremistischem oder islamistischem Hintergrund unterschieden. In allen Kategorien liegt die Zahl der bekannten Personen zwischen 0 und 5. "Gefährder" sind Personen, denen seitens der Ermittlungsbehörden aufgrund von Indizien Verbrechen zugetraut werden, auch wenn keine direkten Hinweise auf konkrete Pläne vorliegen.

Der Generalbundesanwalt in Karlsruhe will heute weitere Informationen über einen Terrorverdächtigen bekannt geben, der sich selbst in Chemnitz bei der Polizei gemeldet hat. Der Mann hat angegeben, 2014 der Al-Nusra-Front angehört zu haben. Er wurde am Abend einem Ermittlungsrichter in Karlsruhe vorgeführt.