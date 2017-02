Auf dieser Seite:

07:20 Uhr | Flick-Kolonnen in Dresden

Auf Dresdens Straßen sind ab heute Flick-Kolonnen unterwegs. Sie sollen provisorisch die größten Frostlöcher schließen. Der Leiter des Straßen- und Tiefbauamtes, Reinhart Köttnitz, sagte, man habe bisher rund 120 Strecken-Abschnitte mit Winterschäden erfasst.

07:05 Uhr | Lese-Aktion in der Weißeritztalbahn

Mit einer Lesewoche will der Betreiber der Weißeritztalbahn neue Fahrgäste gewinnen. Am Wochenende wurde die Aktion mit einer Lesung der Kinderbuchautorin Anja Schenk gestartet. Bis zum kommenden Sonntag fährt die Schmalspurbahn zwischen Freital-Hainsberg und Dippoldiswalde mit einem zusätzlichen Wagen, in dem Bücher zum Schmökern bereitstehen. Es können aber auch eigene Bücher mitgebracht und getauscht werden.

06:50 Uhr | Polizeiauto bei Fluchtversuch gerammt

In Zwickau wollte sich ein Mann am Sonntag einer Verkehrskontrolle entziehen. Die Flucht endete jedoch am Streifenwagen der Polizei, den der 31 Jahre alte Fahrer rammte. Der Mann hatte keinen gültigen Führerschein und stand unter Drogen. Außerdem war das Auto nicht zugelassen und die Kennzeichen gestohlen. Im Wagen befanden sich zudem Betäubungsmittel und größere Mengen Bargeld. Der Mann wurde vorläufig festgenommen. Bei dem Unfall wurde ein Polizist leicht verletzt.

06:35 Uhr | Flüchtlings-Integration in Leipziger Arbeitsmarkt dauert

Die Integration von Flüchtlingen in den Arbeitsmarkt kommt in Leipzig nur langsam voran. Arbeitsagentur-Sprecher Hermann Leistner sagte dem MDR, dass der Prozess einige Jahre dauere. Das zeigten Erfahrungen aus anderen deutschen Regionen und Zuwanderungsländern wie Schweden. Der Agentur zufolge wurden im vergangenen Jahr in Leipzig 500 Zuwanderer in Qualifizierungsmaßnahmen oder reguläre Jobs vermittelt. Rund 4.000 Ausländer seien arbeitslos gemeldet. Als Hauptproblem sieht die Behörde die Sprache. Nicht alle Arbeitgeber könnten oder wollten in zusätzlichen Deutsch-Unterricht investieren.

06:20 Uhr | Sachsens Jugendherbergen melden Besucher-Plus

Die Jugendherbergen in Sachsen haben mehr Gäste. Mit rund 352.000 Übernachtungen konnte der Landesverband 2016 rund sieben Prozent zulegen. Geschäftsführer Alexander Ladwig sagte, diese Entwicklung sei besonders erfreulich, weil von den 25 Jugendherbergen nur 24 geöffnet waren. Die Jugendherberge in Schöneck war im Vorjahr geschlossen und soll bis Herbst 2018 durch einen Neubau ersetzt werden.

05:55 Uhr | Abschussgenehmigung für Problemwolf abgelaufen