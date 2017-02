In Dresden haben die Bauarbeiten am künftigen Schulcampus Pieschen begonnen. Wie die Stadt mitteilte, wird zunächst das Baufeld freigemacht. Im Mai sollen die Rohbauarbeiten beginnen. Auf dem ehemaligen Bahn-Betriebsgelände entsteht bis Sommer 2019 ein Gebäudekomplex für eine neue Oberschule und ein neues Gymnasium. Die Gesamtkosten belaufen sich auf rund 75 Millionen Euro.

Die Zahl der Grippe-Toten in Sachsen ist auf 26 gestiegen. Das teilte das Sozialministerium auf Anfrage des MDR mit. Insgesamt haben sich im Freistaat seit Beginn der Grippe-Saison im Oktober knapp 10.000 Menschen mit dem Virus angesteckt. Wegen der Grippewelle hatten in den vergangen Wochen mehrere Unternehmen und öffentliche Verwaltungen Personalprobleme, Krankenhäuser gerieten an ihre Belastungsgrenze, zum Beispiel das Klinikum Görlitz. Im vergangenen Winter waren 15 Menschen in Sachsen an Grippe gestorben.