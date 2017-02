06:18 Uhr | Milde Temperaturen bringen Amphibien in Schwung

Mit den milden Temperaturen in diesen Tagen beginnen die ersten Frösche, Kröten, Molche und Unken ihre Wanderung von den Winterquartieren zu ihren Laichgewässern. Wie das Biosphärenreservat Oberlausitzer Heide- und Teichlandschaft mitteilte, werden in den nächsten zwei Wochen entlang mehrerer Straßenabschnitte mobile Amphibienschutzzäune aufgebaut. Die Tiere werden gesammelt und von Naturschutzhelfern umgesetzt. Autofahrer sollten aber bereits jetzt auf "Frühstarter" achten und vor allem in Gewässernähe aufmerksam fahren.