05:23 Uhr | Sturm knickt Bäume um und schränkt Skibetrieb ein

Die starken Windböen sorgen für erste Einschränkungen in den Skigebieten. In der Skiwelt Schöneck wurden aus Sicherheitsgründen der Sessellift und der Schlepplift geschlossen. Am Fichtelberg steht die Schwebebahn seit gestern still. In Coswig und Nünchritz sind in der Nacht Bäume auf Straßen gestürzt. Verletzte gab es keine.

05:18 Uhr | Fahrer von Unglückbus vor Gericht

Knapp anderthalb Jahre nach einem schweren Busunfall von Schülern aus Annaberg-Buchholz auf der A4 steht ab Donnerstag ein Busfahrer vor Gericht. Dem 37-Jährigen wird fahrlässige Tötung und Körperverletzung vorgeworfen. Er soll mit überhöhter Geschwindigkeit einen Lastwagen überholt haben. Nach dem Überholmanöver kam der Bus von der Autobahn ab, raste auf eine Böschung und kippte um. Der vierjährige Junge einer Lehrerin starb, 64 Menschen wurden teils schwer verletzt. Sie waren auf der Rückreise von einer Sprachreise in ihre erzgebirgische Heimat. .

05:08 Uhr | In Sachsens Kreißsälen wird es eng

Der Baby-Boom stellt die Geburtskliniken in Sachsen vor große Herausforderungen. Friedrich München von der Krankenhausgesellschaft Sachsen sagte, vor allem in den Großstädten kämen einige Stationen angesichts steigender Geburtenzahlen an ihre Kapazitätsgrenzen. So ist etwa das Dresdner Universitätsklinikum angesichts eines Allzeit-Geburtenhochs stark ausgelastet und will die Bettenkapazität auf der Geburtenstation aufstocken. Ähnliche Pläne gibt es auch beim St. Elisabeth-Krankenhaus in Leipzig, das im Vorjahr 400 Entbindungen mehr als 2015 zählte. Die Krankenhausgesellschaft kritisierte, dass in den vergangenen Jahren zahlreiche Geburtskliniken auf dem Land geschlossen wurden. Damit wurde es in den Kreißsälen der Großstädte noch enger. Bildrechte: Colourbox.de

11:00 Uhr | Leipzig: Das Schulmuseum lädt Ferienkinder und ihre Eltern ins Planetarium ein. Gemeinsam soll der Leipziger Wintersternenhimmel erkundet werden.

Das Schulmuseum lädt Ferienkinder und ihre Eltern ins Planetarium ein. Gemeinsam soll der Leipziger Wintersternenhimmel erkundet werden.

Die Arbeitsagentur informiert über die Einstiegsvoraussetzungen in den Polizeiberuf.

In der Stasi-Unterlagenbehörde gibt es eine Führung durch das Archiv, in einem anschließenden Vortrag geht es um die Kriminalisierung Ausreiswilliger in der DDR.