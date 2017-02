Auf dieser Seite:

07:00 Uhr | Update: Sturmtief zieht nach Osten ab

Die orkanartigen Windböen, die in der Nacht über Sachsen zogen, haben zwar einige Schäden angerichtet, bislang wurden aber keine Menschen verletzt. Laut MDR-Wetterstudio wehte der Sturm in Ehrenfriedersdorf (Erzgebirge) sowie in Oschatz und Delitzsch (Nordsachsen) am stärksten. Im Laufe des Vormittags soll das Sturmtief nach Osten wegziehen.

06:50 Uhr | Zwickauer Stadtrat stimmt für Ballsportzentrum

Der Zwickauer Stadtrat hat am Donnerstagabend mehrheitlich für das neue Ballsportzentrum in Neuplanitz gestimmt. Geplant ist eine moderne, bundesligataugliche Sporthalle mit mindestens 1.500 Zuschauerplätzen. Sie soll auf stadteigenem Gelände neben einer bestehenden Großsporthalle entstehen. Diese soll saniert und an den Neubau angeschlossen werden. Künftig könnten in dem Hallenkomplex Hand- und Basketballer trainieren und Wettkämpfe austragen. Vormittags sollen die Hallen für Schulsport genutzt werden.

06:35 Uhr | Brand in Vereinsheim

In Coswig-Neusörnewitz ist in den frühen Morgenstunden ein Feuer in einem Vereinsheim ausgebrochen. Wie die Feuerwehr Dresden dem MDR sagte, wurde das Gebäude durch den Brand fast vollständig zerstört. Die Feuerwehr ist noch vor Ort, um Glutnester zu löschen.

06:10 Uhr | Karnevalsvereine müssen Sicherheitskonzept vorlegen

Im Vorfeld der anstehenden Karnevalsumzüge müssen die Vereine bei den Ordnungsbehörden ihre Sicherheitskonzepte vorlegen. Wie der Vorsitzende des Verbands Sächsischer Carneval, Günter Bührichen, mitteilte, gebe es strengere Maßnahmen: "Die Behörden sind nach den Terroranschlägen sensibler geworden." Beispielsweise gibt es die Auflage, dass Säbel bei Gardeuniformen stumpf sein müssen.

05:55 Uhr | Frühjahrsauktion in Leipzig

In Leipzig werden heute mehr als 100 Immobilien aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen versteigert. Bei der Frühjahrsauktion kommen unter anderem ein Getreidespeicher, ein ehemaliges Königliches Amtsgericht und ein Bahngelände mit Wasserturm unter den Hammer. Viele der angebotenen Immobilien stehen unter Denkmalschutz.

05:15 Uhr | Brand in Gießerei

In einer Gießerei in Schmiedeberg ist in der Nacht zum Freitag ein Feuer ausgebrochen. Ein Polizeisprecher sagte dem MDR, bei der Produktion sei ein Hydraulik-Schlauch geplatzt. Dadurch sei Öl ausgetreten und es kam zu einer Verpuffung. Das Feuer habe rasch auf das Dach der Halle übergegriffen. Personen seien nicht zu Schaden gekommen. Feuerwehren aus den umliegenden Orten versuchen noch immer, die Flammen mit Pulver zu ersticken. Wegen der Löscharbeiten ist die B170 in beide Richtungen nur einspurig befahrbar. Bildrechte: MDR/Marko Förster

05:05 Uhr | Sturmtief Thomas hinterlässt seine Spuren

In Sachsen ist in der Nacht unrer anderem eine Bahn-Oberleitung beschädigt worden. Ein Bahnsprecher sagte, in Dresden-Altstadt sei vermutlich eine Tasche auf einen Stromabnehmer gewirbelt worden. Die Störung habe jedoch kaum Auswirkungen. Die Züge hätten nur wenige Minuten Verspätung. Die sächsische Polizei meldete am frühen Morgen vor allem umgestürzte Bäume. In einigen Orten, so in Mittweida und Lengenfeld, fuhren Pkw dagegen. Außerdem wurden durch den Sturm Alarmanlagen aktiviert.

11:00 Uhr | Leipzig: Bei der Frühjahrsauktion der Sächsischen Grundstücksauktionen AG werden Immobilien in Mitteldeutschland versteigert, unter anderem ein ehemaliges Königliches Amtsgericht.

17:45 Uhr | Leipzig: Die Medienstiftung der Sparkasse verleiht Guntram Vesper den mit 10.000 Euro dotierten Erich-Loest-Preis.

14:30 Uhr | Dresden: In der Semperoper findet unter dem Motto "Semper und die Detektive" eine Kinderführung statt.

15:00 Uhr | Fichtelberg: Interessierte Besucher können einen Blick hinter die Kulissen der Wetterwarte werfen.

Interessierte Besucher können einen Blick hinter die Kulissen der Wetterwarte werfen. 15:30 Uhr | Leipzig: Ferienkinder zeigen in der Holbeinstraße das Abschlussprogramm nach einem Zirkus-Workshop.