05:40 Uhr | Lagerhalle eines Supermarktes brennt

In einer Lagerhalle in einem Gewerbegebiet in Hoyerswerda ist ein Feuer ausgebrochen. Laut Polizei war die Ursache für den Brand zunächst unklar. Das Feuer brach am Abend im Lager einer Supermarktkette aus. Die Feuerwehr konnte die Flammen löschen. Angaben zur Höhe des Schadens konnte die Polizei zunächst nicht machen.

05:34 Uhr | Autofahrer stirbt nacht Kollision nahe tschechischer Grenze

Bei einer Kollision nahe der tschechischen Grenze in Marienberg ist ein Autofahrer getötet worden. Wie die Polizei mitteilte, kam der 42-Jährige mit seinem Wagen in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn und stieß dort mit einem entgegenkommenden Auto zusammen. Der Mann starb an der Unfallstelle. Die drei Menschen in dem anderen Auto wurden schwer verletzt. Bildrechte: MDR/Andre März

05:21 Uhr | Sachsen sucht Sorbisch-Lehrer

Sachsen will dem drohenden Mangel an Lehrern für Sorbisch vorbauen. Bis 2025 scheiden an sorbischen Schulen insgesamt 99 Lehrer altersbedingt aus. Als Ausgleich will das Land unter anderem Pädagogen aus Polen und Tschechien einsetzen und den Zugang zum Sorbisch-Studium in Leipzig erleichtern.Die Anzahl der Kinder, die Sorbisch als Muttersprache pflegen, hat sich in den vergangenen 20 Jahren etwa halbiert.

14:00 Uhr | Dresden: Die Stadt stellt ihre "City-Light-Poster-Kampagne"-vor. 268 Plakatflächen sollen für mehr Fairness werben.

