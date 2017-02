Am Abend ist in Burkau ein Carport in Flammen aufgegangen. Auch ein darin untergestellter Transpsporter brannte aus. Feuerwehrleuten aus Burkau und Uhyst gelang es, einen Übergreifen der Flammen auf eine benachbarte Garage zu verhindern. Die Polizei ermittelt noch, wie es zu dem Feuer kommen konnte.

Ungeachtet eines Beschlusses des AfD-Bundesvorstandes ist eine Politikerin der Partei bei einer Pegida-Kundgebung aufgetreten. Die im eigenen Landesverband Mecklenburg-Vorpommern umstrittene Petra Federau griff vor rund 1.800 Pegida-Anhängern in Dresden die Flüchtlingspolitik von Bundesklanzlerin Angela Merkel an und nannte diese eine "Gesetzesbrecherin", die sehr wohl als "Volksverräterin" bezeichnet werden könne. Vor der AfD-Politikerin hatte auch ein Aktivist der vom Verfassungsschutz beobachteten Identitären Bewegung auf dem Schlossplatz gesprochen.

Ein mutmaßlicher Doppelmörder hat sich gestern der Leipziger Polizei gestellt. Wie die "Bild-Zeitung" berichtet, suchte der Mann gestern eine Polizeidienststelle auf und gestand den Mord an einer 43-jährigen Portugiesin. Ihre zerstückelte Leiche war im April 2016 am Elsterflutbecken entdeckt worden. Ihr mutmaßlicher Mörder gestand zudem, 2016 noch eine weitere Frau getötet und auf dem Gelände des verfallenen Gesindehauses in der Apostelstraße in Lindenau verscharrt zu haben. Die Polizei fand dort den verwesten Leichnam einer Frau. Bei der Toten handelt es sich offenbar um eine Frau, die seit einem Jahr vermisst wird.