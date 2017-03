Auf dieser Seite:

06:20 Uhr | Nabu warnt vor Mispel-Plage in Steruobstanlagen

Bildrechte: colourbox.com Der Naturschutzbund Nabu fordert eine effektivere Bekämpfung der Mistel. Die schmarotzerische Pflanze breite sich in Sachsen aus und werde zunehmend zu einer Gefahr für Obstbäume. Vor allem in Nordsachsen und im Raum Dresden seien Misteln in Streuobstbeständen zu einem echten Problem geworden. Bäume, in denen sich der kugelige Halbschmarotzer einnistet, entziehe er Wasser und Nährstoffe. Betroffene Obstbäume sollten jetzt zurückgeschnitten werden.

05:42 Uhr | Kurzzeitiger Stromausfall in Teilen von Chemnitz

Kurz nach Mitternacht ist der Strom in den Chemnitzer Stadtteilen Borna und Glösa ausgefallen. Der Netzbetreiber konnte den Schaden innerhalb anderthalber Stunde beheben. Zur Ursache für die Havarie wurden bislang keine Angaben gemacht.

05:34 Uhr | Drei Verletzte auf Prag-Autobahn

Gestern sind auf der Autobahn 17 drei Personen bei einem Unfall verletzt worden. Zwischen der Anschlussstelle Dresden-Gorbitz und dem Altfrankener Tunnel war der Fahrer eines Kleintransporters auf eine Limousine aufgefahren. Das Auto wurde in ein weiteres Fahrzeug geschoben. Zwei Unfallfahrzeuge erlitten Totalschaden, eines wurde schwer ramponiert. Der Verkehr Richtung Prag staute sich zeitweise und wurde an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Bildrechte: MDR/Roland Halkasch

05:22 Uhr | Sachsen fördert Wohnungsbau für Familien

Wer in Sachsen über den Wohnungsbau oder -kauf nachdenkt, kann mit zinsgünstigen Krediten rechnen. Wie Innenminister Markus Ulbig sagte, stellt das Land dafür 30 Millionen Euro bereit. Die Kredite gibt es dann mit einem Zinssatz von 0,75 Prozent - festgeschrieben für 25 Jahre. Die Vergabe ist jedoch an Bedingungen geknüpft. Danach muss mindestens ein Kind zur Familie gehören. Außerdem hat das Land Einkommensgrenzen definiert. Das Angebot richtet sich nur an Familien mit einem Haushaltseinkommen unter 100.000 Euro im Jahr. Bei Alleinstehenden sind es 60.000 im Jahr.

05:12 Uhr | Proteste gegen Inhaftierung Yücels