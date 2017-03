Die Orchester in Leipzig und Boston wollen unter der Leitung von Dirigent Andris Nelsons umfangreich kooperieren. Unter anderem soll es gemeinsam in Auftrag gegebene Neukompositionen, einen Austausch von Musikern und Gastspiele geben. Der gebürtige Lette sagte, außerdem solle es in beiden Städten eine Art "Mini-Festival" mit Musik, Vorträgen, Filmen und Diskussionsrunden geben - eine "Boston-Woche" in Leipzig und eine "Leipzig-Woche" in Boston.