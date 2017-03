Eltern in Görlitz müssen ab April mehr Geld für die Betreuung ihrer Kinder bezahlen. Der Stadtrat beschloss gestern Abend, die Beträge um fünf bis acht Euro pro Monat zu erhöhen. Ein Hortplatz kostet künftig monatlich 70 Euro, in der Krippe sind 119 Euro fällig, im Kindergarten 191 Euro. Zum Vergleich: In Löbau kostet ein Kindergartenplatz 160 Euro im Monat, in Dresden 204.