Bei einem Autounfall auf der A72 nahe Zwickau sind neben der Fahrerin ein einjähriges Baby und ein zehn Jahre altes Kind leicht verletzt worden. Die 25-Jährige übersah nach Polizeiangaben beim Spurwechsel ein neben ihr fahrendes Auto. Beide Autos mussten nach dem Zusammenstoß am Sonntag abgeschleppt werden. Es entstand ein Schaden von rund 16.000 Euro. Die Verletzten waren ins Krankenhaus gebracht worden, das sie inzwischen wieder verlassen konnten.

Heute muss bei wechselnder Bewölkung wiederholt mit Regenschauern gerechnet werden, in Höhenlagen mit Schnee. Auch einzelne Gewitter sind möglich. Der Wind weht schwach, in Schauer- und Gewitternähe mäßig aus westlichen Richtungen.



Die Temperatur steigt auf 7 bis 9, im Bergland auf 2 bis 6 Grad Celsius. In der Nacht zum Dienstag ändert sich wenig, das Quecksilber kann teilweise unter die Nullgrad-Marke fallen.