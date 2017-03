In Sachsen gibt es in diesem Winter 50 Grippetote. Das teilte das Sozialministerium auf MDR-Anfrage mit. Damit starben in der aktuellen Saison fast genauso viele Menschen an dem Virus wie in den vergangenen vier Wintern zusammen. Fast alle Opfer waren über 65 Jahre alt. Vergangene Woche erlag erstmals ein jüngerer Mensch dem Grippevirus. Die 33-Jährige aus Dresden war nicht geimpft. Insgesamt haben sich bisher knapp 13.700 Sachsen infiziert. Inzwischen ebbt die Grippewelle den Gesundheitsbehörden zufolge langsam ab.