06:00 Uhr | Streikaufruf im Auerhammer

Die seit vier Monaten ergebnislos verlaufenen Tarifverhandlungen beim Auerhammer Metallwerk in Aue gehen heute in eine neue Runde. Die IG-Metall fordert für die rund 160 Beschäftigten eine im vergangenen Jahr zugesagte Angleichung der Gehälter an den Flächentarif ein. Um der Forderung Nachdruck zu verleihen, hat die Gewerkschaft die Beschäftigten für Mittag zum einem zweistündigen Warnstreik mit anschließender Kundgebung aufgerufen. Derzeit zahle das Unternehmen 25 Prozent unterhalb des Tarif.

05:55 Uhr | Brand eines Schweinetransporters endet glimpflich

Auf der A14 ist gestern ein Schweinetransporter in Brand geraten. Nach Angaben der Polizei hatte der Fahrer qualmende Reifen bemerkt und das Fahrzeug auf den Randstreifen gelenkt. Die Feuerwehr hatte den Brand innerhalb kurzer Zeit unter Kontrolle. Wegen der Bergungsarbeiten blieb die Ausfahrt Grimma in Richtung Dresden über mehrere Stunden gesperrt. Als Brandursache wird ein Defekt an den Bremsen vermutet. Die geladenen Schweine kamen laut Polizei nicht zu Schaden.

05:50 Uhr | Gewerkschaft ruft am Uniklinikum zum Streik auf

Die Gewerkschaft Verdi hat die 3.900 Beschäftigten der Uniklinik Leipzig heute zum Warnstreik aufgerufen. Ab 6 Uhr sollen sie für dreieinhalb Stunden die Arbeit niederlegen. Begründet wurde der Aufruf damit, dass die Beschäftigten des Klinikums schlechter bezahlt würden als Angestellte im öffentlichen Dienst, die vergleichbare Tätigkeiten ausübten. Die Gewerkschaft fordert eine Lohnerhöhung von 7,5 Prozent und eine Anhebung der Lehrlingsentgelte um 100 Euro pro Monat. Die letzte Verhandlungsrunde war im Januar ergebnislos zu Ende gegangen.

05:34 Uhr | Aufgeweichter Boden bremst Brückenbau

Die Montage der historischen Brücke im Leipziger Johannapark soll heute fortgesetzt werden. Nach Angaben der Stadt gab es Probleme mit der Baustraße. Sie musste für das schwere Gerät und den Tieflader mit der Brücke erst stabilisiert werden. Ein Fahrzeug mit Gegengewichten für den Kran war steckengeblieben und konnte erst am Abend geborgen werden. Ab 7 Uhr soll das Einheben der Brücke beginnen. Man hätte es wissen können: Der Erdboden ist im Frühling matschig und Krangewichte sind schwer. Im Johannapark kam der Brückenbau ins Stocken. Bildrechte: MDR/Barbara Meesmann

05:11 Uhr | Böhnhardt-DNA im Mordfall Peggy war Verunreinigung