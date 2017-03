Auf dieser Seite:

06:18 Uhr | Drogenhändler-Prozess in Bautzen geht zu Ende

Im Prozess gegen eine fünfköpfige Drogenhändlerbande wird am Vormittag das Urteil erwartet. Vor der großen Jugendstrafkammer des Landgerichts in Bautzen wird den Männern im Alter zwischen 22 und 27 Jahren gemeinschaftlicher Schmuggel und Handel mit Betäubungsmitteln in 114 Fällen vorgeworfen. Die Angeklagten sollen laut Staatsanwaltschaft von Anfang 2013 bis August 2016 die synthetische Droge Crystal in Tschechien erworben und in Bautzen verkauft haben. Dabei hätten sie Erlöse zwischen 12.000 und 170.000 Euro erzielt, hieß es.

06:09 Uhr | Sattelzug kippt in Straßengraben

Bildrechte: MDR/Roland Halkasch Auf der B169 in Plotitz ist gestern ein Lkw in den Straßengraben gekippt. Nach Angaben eines MDR-Reporters verlor der Fahrer des mit Betonteilen beladenen Sattelzugs in einer Linkskurve die Kontrolle. Der Lkw kippte samt Ladung um. Der Trucker zog sich Verletzungen zu und wurde ins Krankenhaus eingeliefert. Am LKW entstand Totalschaden. Ob der Betonpfeiler noch verwendbar ist, muß noch geprüft werden. Die Polizei ermittelt auch, ob die Ladung fachgerecht gesichert war.

05:55 Uhr | Zwei Verletzte bei Unfall auf A72

Bei einem Unfall auf der Autobahn 72 bei Plauen sind zwei Menschen verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, fuhr ein 40 Jahre alter Autofahrer kurz vor der Anschlussstelle Plauen Süd auf einen anderen Wagen auf. Dabei wurden Fahrer und Beifahrer des anderen Wagens leicht verletzt. Zudem entstanden rund 25.000 Euro Sachschaden. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, blieb zunächst unklar.

05:48 Uhr | Deutlich mehr Grippetote in Sachsen als in den Vorjahren

In Sachsen sind bisher in diesem Winter 52 Menschen an einer Grippeerkrankung gestorben. Nach Angaben des Sozialministeriums waren die meisten von ihnen waren 65 Jahre oder älter. Alle seien gesundheitlich vorbelastet gewesen. Die meisten Todesfälle wurden in den Landkreisen Zwickau und Görlitz registriert. Im vergangene Winter waren 15 Menschen im Zuge einer Influenza-Infektion gestorben. Auch die Gesamtzahl der gemeldeten Erkrankungen liegt bereits jetzt über denen der Vorjahre.

05:34 Uhr | Mehr als 20 Millionen Euro für Werk von Gerhard Richter

Für ein Werk des Dresdner Künstlers Gerhard Richter zahlte ein Käufer gestern Abend ein Käufer rund 20,5 Milllionen Euro. Das Gemälde "Eisberg" erzielte damit den höchsten Preis bei einer Versteigerung von Werken zeitgenössischer Deutscher Künstler im Londoner Auktionshaus Sotheby's.

05:18 Uhr | Achter Heimsieg in Serie: DHfK Leipzig schlägt Coburg

Der SC DHfK Leipzig hat den achten Heimsieg nacheinander in der Handball-Bundesliga geschafft. Die Mannschaft des designierten Bundestrainers Christian Prokop setzte sich gestern Abend mit 33:28 ( 18:14 ) gegen den Aufsteiger HSC 2000 Coburg durch.