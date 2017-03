Auf dem Sachsenring bei Hohenstein-Ernstthal beginnen heute umfangreiche Fahrbahnarbeiten. Wie das Rennstrecken Management SRM informierte, wird der Asphalt auf der 3,7 Kilometer langen Rennstrecke erneuert. Dazu werde zunächst die alte Fahrbahndecke abgefräst. Die Bauarbeiten beginnen am Vormittag in der Boxengasse. Bis Ende April soll die komplette Strecke saniert sein.

Ein Autofahrer hat in der Oberlausitz beim Ausbiegen aus einer Tankstelle ein Motorrad gerammt. Wie die Polizei mitteilte, stürzten der 19 Jahre alte Motorradfahrer und seine drei Jahre jüngere Mitfahrerin. Beide verletzten sich schwer. Der 56 Jahre alte Fahrer des Autos habe das Motorrad offenbar übersehen, so die Beamten.

Die Stadt Leipzig eröffnet in den kommenden Wochen drei neue Gemeinschaftsunterkünfte für geflüchtete Menschen. Nach Angaben des Sozialamtes bieten die Gebäude Platz für insgesamt rund 650 Personen. Bürger können die Unterkünfte am 25. März zum Tag der offenen Tür besichtigen und mit Mitarbeitern, Betreibern und sozialen Trägern ins Gespräch kommen.

05:56 Uhr | Streiks in Berlin: Mehr Flüge in Leipzig und Dresden

An den Flughäfen Leipzig/Halle und Dresden erhöht sich heute die Zahl der Starts und Landungen. Grund ist ein Streik des Bodenpersonals an den Flughäfen Berlin-Tegel und Schönefeld. In Leipzig werden mindestens 23 Flugzeuge mehr erwartet. In Dresden sind es 24. Damit erhöhen sich auch die Einnahmen der sächsischen Flughäfen. Die Streiks in Berlin sollen bis morgen früh dauern.