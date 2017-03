Auf dieser Seite:

06:40 Uhr | Keita hat nach Kreislaufkollaps Krankenhaus verlassen

RB Leipzigs Mittelfeldspieler Naby Keita hat nach seinem im Spiel gegen den VfL Wolfsburg erlittenen Kreislaufkollaps das Krankenhaus am Sonntag wieder verlassen. Das teilte der Verein dem MDR mit. Als Grund für den Kollaps gab der Verein eine "akute Belastungsreaktion" an.

06:15 Uhr | Schwierige Rettungsaktion nach Unfall

Am Sonntagabend kam es gegen 18 Uhr auf der K8402 zwischen Königshain und Arnsdorf-Hilbersdorf zu einem schweren Verkehrsunfall. Aus bislang unklarer Ursache kam der 54 Jahre alte Fahrer eines Hyundai nach links von der Straße ab. Mit hoher Geschwindigkeit prallte er nahezu ungebremst gegen einen Baum. Das Fahrzeug drehte sich durch die Wucht einmal um sich selbst, bevor es zum Stehen kam. In der Folge fing der Pkw Feuer im Motorraum. Kräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes rückten an und konnten den schwer verletzten Fahrer nur mit schwerem Gerät aus seinem Fahrzeug befreien. Mehr als eine Stunde brauchten die Rettungskräfte, um den Mann zu bergen. Die Straße war laut Polizei rund 90 Minuten gesperrt. Bildrechte: MDR/Lausitznews.de

06:00 Uhr | Wieder Flugumleitungen nach Sachsen

An den Berliner Fluhäfen Tegel und Schönefeld hat ein weiterer Streik des Bodenpersonals begonnen. Nach Angaben der Flughafengesellschaft wurden rund 650 Flüge gestrichen. Zahlreiche Flüge werden umgeleitet, viele davon nach Sachsen. So erwartet der Flughafen Dresden heute unter anderem Maschinen aus Paris, Venedig und Mailand. Der Ausstand an den Berliner Flughäfen soll bis morgen früh dauern.

05:46 Uhr | Offener Konflikt unter Sorben

Ein seit langem schwelender Konflikt zwischen der Domowina (Bund Lausitzer Sorben) und der Initiative "Sorbisches Parlament" ist am Wochenende offen ausgebrochen. Die Domowina warf den Verfechtern des "Serbski Sejm" "hemmungslose Konfrontation und aggressive Negierung bestehender Strukturen" vor.

05:33 Uhr | Sachsen zufrieden mit der ITB

Zum Abschluss der Internationalen Tourismusbörse in Berlin haben die Vertreter aus Sachsen eine positive Bilanz gezogen. Vor allem die Angebote zum 500. Reformationsjubiläum kamen demnach gut bei den Besuchern an. Nach Einschätzung der Sächsischen Tourismus Marketing Gesellschaft wird es in diesem Jahr vor allem in Leipzig viele Besucher geben.

05:17 Uhr | Startschuss am "Zenti" in Chemnitz

Der "Zenti" soll barrierefrei werden. Dafür beginnen an der Zentralhaltestelle in Chemnitz heute umfangreiche Bauarbeiten, die voraussichtlich bis Mai 2018 dauern.

05:06 Uhr | Woche der offenen Unternehmen startet

850 Unternehmen in Sachsen öffnen ab heute für eine Woche dem potenziellen Nachwuchs ihre Türen. Für die Teilnahme an der Aktion "Schau rein!" haben sich diesmal rund 8.000 Jugendliche der 7. bis 10. Klassen angemeldet. Sie können die Firmen von innen kennenlernen, sich über Wunschberufe informieren und mit Azubis und Angestellten sprechen.

10:00 Uhr | Kodersdorf: Die Aircraft Composites Sachsen GmbH (acosa) feiert Grundsteinlegung für eine neue Fabrik.

10:00 Uhr | Kodersdorf: Die Aircraft Composites Sachsen GmbH (acosa) feiert Grundsteinlegung für eine neue Fabrik.

10:00 Uhr | Dresden: Experten beraten in Dresden über Frühwarnsysteme, mit denen die Zahl der Studienabbrecher verringert werden soll.

10:00 Uhr | Dresden: Der Bundesverband mittelständische Wirtschaft Unternehmerverband Deutschlands e.V. Landesverband Sachsen stellt seine aktuelle, regionalisierte Unternehmer-Umfrage vor. Darin geht es auch um die Abwanderung von Unternehmen aus dem ländlichen Raum.

10:30 Uhr | Dresden: Sachsens Landwirtschaftsminister Thomas Schmidt stellt das Onlineportal Regionales.Sachsen.de vor. Dieses soll die Vermarktung regionaler Produkte stärken.

15:00 Uhr | Leipzig: Das Gewandhaus gibt einen Ausblick auf die Spielzeit 2017/18.

16:00 Uhr | Leipzig: Die Stadt informiert über die geplante Umgestaltung des geplanten Cäcilienparks.

18:00 Uhr | Leipzig: Mit einem Festempfang feiert die Volkshochschule ihr 95. Bestehen.

18:00 Uhr | Hoyerswerda: Pascal Violo hält einen Vortrag über das kontrastreiche Leben auf Kuba.

18:00 Uhr | Hoyerswerda: Pascal Violo hält einen Vortrag über das kontrastreiche Leben auf Kuba.

18:00 Uhr | Dresden: Ines Geipel, Vorsitzende des Doping-Opfer-Hilfe e.V. , hält in der Gedenkstätte Bautzener Straße einen Vortrag über das systematische Doping in der DDR

18:00 Uhr | Zwickau: Im Theater in der Mühle wird das Jugendstücke "Big Deal" aufgeührt.

Im Theater in der Mühle wird das Jugendstücke "Big Deal" aufgeührt. 19:30 Uhr | Zittau: Das Gastspiel "The Spirit of Ireland" mit Irish Dance und Live-Musik ist im Theater zu erleben.