Auf der S255 in der Nähe des St. Egidiener Ortsteils Lobsdorf ist am Abend eine Frau mit ihrem Wagen verunglückt. Wie die Polizei mitteilte, ist die 50 Jahre alte Fahrerin gegen zwei Bäume geprallt. Sie wurde bei dem Unfall in ihrem Auto eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Die Schwerverletzte wurde in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Schaden in Höhe von rund 13.000 Euro.