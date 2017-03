Ein brennender Pkw hat gestern den Berufsverkehr auf der A4 ausgebremst. Zwischen den Anschlussstellen Burkau und Uhyst a.T. war die Autobahn für Löscharbeiten voll gesperrt, die Autos stauten sich auf vier Kilometer Länge. Die Fahrerin hatte das Feuer rechtzeitig bemerkt, ihr Auto gestoppt und sich in Sicherheit bringen können.

Die IG Metall hat für heute bei Mannesmann Rohr in Zeithain zu einem zweistündigen Warnstreik aufgerufen. Damit will sie vor der nächsten Tarifrunde in der kommenden Woche Druck auf die Arbeitgeber ausüben. Der Streik in dem Werk mit ingsesamt rund 450 Beschäftigten soll mit der Frühsschicht zur Stunde beginnen. Die Gewerkschaft fordert für die insgesamt 8.000 Stahlarbeiter in Ostdeutschland 4,5 Prozent mehr Lohn. Die Arbeitgeber bieten 1,3 Prozent.